Ngoài các ca sĩ có mặt ở sự kiện, chương trình còn có sự tham gia của: Hồ Ngọc Hà, Sơn Tùng M-TP, Trịnh Thăng Bình, Only C, Lou Hoàng, Erik, Min, Suni Hạ Linh, Kai Đinh, Will, Thiện Hiếu, DJ Trang Moon, King Lady. Chương trình có chủ đề "New hits on the top", diễn ra ngày 17/6 tại Hà Nội và 18/6 tại TP HCM.