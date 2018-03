Joy Villa vào top sao xấu với đầm in tên Donald Trump

Mặc váy in tên và thông điệp của tổng thống Mỹ Donald Trump, Joy Villa vào nhóm sao xấu ở Grammy năm nay do Harper's Bazaar, Vogue bình chọn. Thiết kế được đánh giá kém sang về đường cắt, chất liệu cùng cách in chữ khá phô.