Anna Karina sinh năm 1940, là nữ diễn viên, đạo diễn và biên kịch người Pháp gốc Đan Mạch. Cô gây ấn tượng với mái tóc dài ngang vai, mái tỉa bằng cùng đôi mắt to cuốn hút. Cô nổi tiếng qua các phim The Little Soldier (1960), A Woman Is a Woman (1961), Vivre sa vie (1962) và Alphaville (1965) do Jean-Luc Godard đạo diễn. Với A Woman Is a Woman, Anna Karina giành giải nữ diễn viên xuất sắc của Liên hoan phim Berlin.