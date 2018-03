Ngôi sao series truyền hình "Orange is the New Black" Dascha Polanco là người chịu chi, lại có tiếng tăm khi có gần 2,4 triệu lượt theo dõi trên Instagram, nhưng vẫn bị các thương hiệu thời trang cao cấp quay lưng. Cô kể với tạp chí Vogue: "Chỉ mới đây thôi, tôi chi một số tiền lớn để mua hàng loạt đồ từ một thương hiệu nổi tiếng vì tôi thích chúng. Nhưng khi quản lý của tôi đến gặp đội PR lại nhận được lời từ chối phũ phàng. Họ nói không có size của tôi bây giờ, có thể trong tương lai thì có đấy. Thật đáng thất vọng". Dascha cho biết cô sẽ hợp tác với những nhà thiết kế mới nổi, những người biết yêu đường cong của cô.