Nữ hoàng Anh thường mặc màu sắc nổi bật và đội mũ

Trong bộ phim tài liệu "The Queen at 90", Sophie - nữ bá tước vùng Wessex - chia sẻ: "Nữ hoàng cần phải nổi bật để mọi người nhận ra. Robert Hardman - người viết tiểu sử cho Nữ hoàng Anh - nói thêm bà luôn tránh mặc màu be vì sẽ không ai nhìn thấy mình. Trong khi đó, để giữ mái tóc gọn gàng, theo truyền thống của hoàng gia, phụ nữ luôn phải đội mũ. Diana Mather - nhà nghiên cứu lịch sử Anh - cho biết đây là truyền thống có từ rất xưa. Hoàng gia coi việc lộ tóc là kém lịch thiệp. Tuy vậy, theo thời gian, mọi thứ trở nên linh hoạt hơn. Trong một số sự kiện, Nữ hoàng Anh vẫn thay thế mũ bằng vương miện hoặc khăn choàng.