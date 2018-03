Năm 1998 (trái), Dakota tiếp tục trung thành với kiểu mặc thanh lịch của người lớn. Khi đi xem ra mắt Star Wars Episode I: The Phantom Menace năm 1999 (phải), cô bé 10 tuổi bước lên thảm đỏ trong bộ váy suông dài màu pastel, búi tóc gọn gàng sau gáy. Trong năm đó, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi cùng mẹ đóng trong phim hài Crazy in Alabama. Tác phẩm do cha dượng cô - Antonio Banderas - đạo diễn.