Con gái Diễm My rất yêu thời trang. "Từ nhỏ, tôi đã thích xem mẹ chuẩn bị đồ khi đi sự kiện", Thùy My tâm sự. Cô thích phong cách mặc đơn giản, thanh lịch và mang hơi hướng cổ điển chứ không theo đuổi xu hướng mốt. Thùy My say mê những món đồ hiệu đến từ Hermes, Club Monaco, Ralph Lauren và J.Crew.