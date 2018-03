Năm 2013, dù đã bước sang tuổi 43, "báo đen" vẫn là tâm điểm chú ý trong làng thời trang. Ngoài là gương mặt xuất hiện đều đặn trên các tạp chí lừng danh thế giới, cô được hãng Versace mời mở màn cho show cao cấp tại Paris Fashion Week. Không chỉ đắt show chụp hình và diễn catwalk, Naomi Campbell còn tham gia làm giám khảo trong chương trình The Face, chương trình tìm kiếm người mẫu do cựu giám khảo America's Next Top Model, Nigel Barker, sáng lập.