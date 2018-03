People's Choice là lễ trao giải do fan bình chọn ở các lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, âm nhạc của Mỹ. Bước lên thảm đỏ lễ trao giải lần thứ 43 tại Los Angeles, Cheryl Burke gây ấn tượng với đầm xẻ đùi xuyên thấu phần thân trên. Người mẫu kiêm vũ công của Dancing With the Stars không mặc nội y theo trào lưu ngực trần đang hot trong làng mốt.