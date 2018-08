Laneya Grace



Cô sinh năm 2004 tại San Francisco, California (Mỹ). Vào năm ba tuổi, Laneya được bố gửi hồ sơ tới công ty người mẫu Ford Models. Vài ngày sau, cô bé được ký hợp đồng. Tuy vậy, Laneya không làm người mẫu được lâu bởi Ford Models khi ấy bỏ phân khúc trẻ em. Cô tạm nghỉ một thời gian rồi đến khi ký hợp đồng với công ty JE, sự nghiệp mới dần thăng hoa. Laneya Grace chụp hình quảng cáo cho các hãng như Guess, Ralph Lauren, Old Navy... Cô còn xuất hiện trong MV Wake Me Up của DJ quá cố Avicii. Hiện Laneya Grace là người mẫu của công ty Wilhelmina Models. Cô đang có 339.000 theo dõi trên Instagram.