Hirose Suzu sinh năm 1998, cao 1,58 m. Cô bắt đầu sự nghiệp làm mẫu và diễn viên từ năm 2013. Với vẻ đẹp ngọt ngào, Suzu nổi tiếng qua các vai nữ sinh. Những phim cô từng đóng là Chihayafuru, Lời nói dối tháng tư, Sensei!, Umimachi Diary, The Boy and the Beast, Pháo hoa, nên ngắm từ dưới hay bên cạnh... Dù còn trẻ, người đẹp đã 12 lần đoạt giải "Nữ diễn viên xuất sắc" trong các liên hoan phim từ năm 2015 đến 2017. Trong đó, gây chú ý là danh hiệu "Nữ diễn viên chính xuất sắc" cho bộ phim Umimachi Diary, tại giải thưởng của Viện Hàn lâm Nhật Bản lần thứ 39 năm 2016. Vừa qua, cô giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" cho vai diễn trong phim Chihayafuru và "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" cho Ikari của Viện Hàn lâm Nhật Bản lần thứ 40.