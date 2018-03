Nữ diễn viên trang điểm nhẹ, tôn gương mặt trẻ trung. Elle Fanning sinh năm 1998 tại Mỹ, là em gái của diễn viên Dakota Fanning. Cô nổi tiếng với các bộ phim Phoebe in Wonderland, Somewhere, We Bought a Zoo, Maleficent...