Năm 2017 là một năm có nhiều dấu ấn của Minh Tú. Khởi đầu với cuộc thi Asia’s Next Top Model, Cô trở thành người mẫu Việt Nam đầu tiên vào chung kết của cuộc thi và giành giải Á quân. Cuộc thi chưa kết thúc phát sóng, cô tiếp tục thử sức với vai trò huấn luyện viên The Face 2017 và The Look 2017. Tuy đội cô không giành ngôi vị cao nhất, Minh Tú đã mang đến hình ảnh huấn luyện viên thẳng thắn, hết mình vì học trò.