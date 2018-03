Minh Tú catwalk ở show Chung Thanh Phong

Minh Tú từng nhiều lần hợp tác với Chung Thanh Phong. Cô trở thành "nàng thơ" của nhà thiết kế 9X nhờ vẻ nóng bỏng. Chân dài catwalk ấn tượng trong show Love your body, be your self của Chung Thanh Phong năm 2016.