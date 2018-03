Tại sự kiện, Lý Nhã Kỳ gặp gỡ, trò chuyện với Vincent Maraval - nhà sản xuất phim "Blue is the Warmest Color" từng giành Cành Cọ Vàng 2013. Năm ngoái, Vincent cũng là nhà sản xuất của "Love 3D" - tác phẩm gây tranh cãi nhất Cannes 2015. Năm nay, Vincent đem đến liên hoan phim tác phẩm "The Neon Demon" kể về ngành công nghiệp thời trang, có sự tham gia của người đẹp Elle Fanning.