Lilly Nguyễn có thân hình to lớn so với dàn người mẫu The Face. Cô cao 1,72 m, sinh ra và lớn lên ở Canada nhưng làm việc ở Thái Lan từ năm 17 tuổi. Năm 2014, người đẹp về nước, gia nhập thị trường giải trí Việt Nam.