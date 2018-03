Đỗ An - chồng của Lê Thúy - đồng hành trong chuyến bay để ủng hộ tinh thần vợ. Suốt chặng đường, anh luôn ân cần chăm sóc và trò chuyện với bà xã. Đỗ An từng tiết lộ vợ anh lạnh lùng trên sàn catwalk còn ở nhà nữ tính, đáng yêu. Lê Thúy luôn tin tưởng chồng tuyệt đối nhưng cũng là người "ghen dữ dội", theo lời Đỗ An.