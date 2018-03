"Cô Ba Sài Gòn" sẽ ra rạp Việt Nam từ ngày 10/11. Phim do Lộc Trần và Kay Nguyễn đạo diễn, Ngô Thanh Vân là giám đốc sản xuất. Ngoài Ngô Thanh Vân và Lan Ngọc, dự án quy tụ các diễn viên Diễm My 9x, Diễm My, Hải Triều, Oanh Kiều, NSND Hồng Vân, Trác Thúy Miêu, Kim Thư.