Quỳnh Như được đánh giá là một trong những nhân tố sáng nhất The Face 2017. Ngay khi cô về đội của Hoàng Thùy, siêu mẫu Lukkade lập tức chúc mừng nữ huấn luyện viên đã sở hữu chiến binh tốt nhất. Trước cuộc thi này, Quỳnh Như từng đóng MV La La La của Soobin Hoàng Sơn, MV My Everything của Tiên Tiên hay Yêu 5 của Rhymastic.