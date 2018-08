Diễn viên, nữ hoàng ảnh lịch Diễm My diện váy suông rộng với họa tiết rồng vàng truyền thống. Diễm My là đàn chị của Ngọc Khánh, hơn cô 14 tuổi. Nữ diễn viên giữ liên lạc với Ngọc Khánh nhiều năm qua. Cả hai từng hội ngộ trong show diễn năm 2015 của Đỗ Mạnh Cường tại Mỹ. Diễm My cho biết cô dành sự trân quý cho Ngọc Khánh bởi vẻ đẹp sắc sảo, ăn nói khéo léo và học thức cao.