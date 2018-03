Trong bộ ảnh mới, Đỗ Mỹ Linh hóa thân thành quý cô cổ điển với các thiết kế trong bộ sưu tập The Little Black Dress ra mắt tháng 12 năm ngoái. Hoa hậu Việt Nam 2016 toát lên vẻ điệu đàng với đầm lệch vai, thắt nơ to bản. Những đường xếp ly giúp chân váy có độ xòe, bồng bềnh.