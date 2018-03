Nam Trung là chuyên gia trang điểm nổi tiếng Việt Nam. Anh bén duyên với nghề từ năm 16 tuổi khi được một họa sĩ nước ngoài nhận làm đệ tử. Tốt nghiệp khóa học "Chuyên viên trang điểm quốc tế" tại Học viện Make Up For Ever tại Paris (Pháp), anh bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 20. Anh cũng là stylist, nhà tư vấn sắc đẹp cho tạp chí, chương trình thời trang cùng hàng loạt ngôi sao như Ngô Thanh Vân, Mỹ Linh, Bằng Lăng, Hồ Quỳnh Hương...

Nam Trung được công chúng biết tới nhiều hơn kể từ khi anh làm giám khảo Next Top Model 2011. Trên ghế nóng, anh gây xôn xao khi liên tục mặc váy.