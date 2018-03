Danh sách sao mặc xấu còn có Jeannie Mai - MC gốc Việt tại Mỹ. Bộ đầm bị chê vì chất liệu xù xì và phần cut-out ở bụng được gia cố bằng lớp vải xuyên thấu khá cứng. Jeannie Mai sinh ra tại Mỹ, mang trong mình dòng máu lai Việt - Hoa. Cô được biết tới với vai trò MC, diễn viên, chuyên gia trang điểm... Jeannie Mai từng đồng dẫn chương trình cho show Stire, Character Fantasy, How do I look?, Fashion Star, MC thảm đỏ của lễ trao giải Quả Cầu Vàng, Hoa hậu Hoàn vũ, Asia’s next Top Models... Tháng 8/2016, Jeannie Mai về nước tham gia hoạt động xã hội.