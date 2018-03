Giáng My diện thiết kế phom chữ A truyền thống, tối giản trên chất liệu gấm cao cấp. Người đẹp kết hợp trang phục cùng hoa tai to bản. Cách phối của Giáng My gợi lên không khí của mùa lễ hội cuối năm. Vòng cổ ngọc trai, túi hộp có sắc vàng ánh kim càng tôn lên nét sang trọng của Hoa hậu đền Hùng 1992.