Trong buổi ra mắt Beauty and the Beast tại New York (Mỹ) tuần qua, Emma Watson chinh phục người đối diện với bộ đầm đen couture của Givenchy. Thiết kế khoét ngực, hở lưng và thắt nơ sau gáy giúp tôn lên vẻ quyến rũ của nữ diễn viên.