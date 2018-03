Đến sự kiện, Diana Ross gây chú ý khi diện váy cúp ngực, đội khăn voan cùng chiếc mũ cầu kỳ theo tinh thần nổi loạn. Ở tuổi 73, nữ ca sĩ nổi tiếng vẫn toát lên vẻ đầy năng lượng.



Diana Ross sinh năm 1944 là ca sĩ, diễn viên và nhà sản xuất ghi âm người Mỹ. Trong thập niên 1960, bà là một trong những người đã giúp định hình, phát triển nền âm nhạc đại chúng. Hai thập niên sau đó, bà được mệnh danh là nữ nghệ sĩ thành công nhất của kỷ nguyên nhạc rock, mở rộng sang cả các lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và trên sân khấu Broadway. Diana Ross từng giành Giải thưởng Âm nhạc Mỹ, 12 lần được đề cử giải Grammy, nhận một giải Tony cho chương trình "An Evening with Diana Ross" năm 1977. Về sự nghiệp diễn xuất, bà nhận một đề cử giải Oscar "Nữ diễn viên chính xuất sắc" cho vai diễn Billie Holiday trong "Lady Sings the Blues" năm 1972.