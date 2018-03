Tối qua, Q Design and Play thuộc nhà mốt Boys Of Bangkok đã mang đến màn trình diễn ấn tượng. Trước khi ra mắt các thiết kế, nhà mốt trình chiếu một cảnh phim kinh điển của The Sound of Music, trong đó nhân vật Maria đàn hát ca khúc "Do Re Mi" bên lũ trẻ trên thảo nguyên. Sau đó, các thiết kế lần lượt được giới thiệu với tinh thần trẻ thơ vui nhộn.