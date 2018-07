Ngoài điện ảnh, người đẹp còn tìm kiếm cơ hội ở lĩnh vực người mẫu và các cuộc thi nhan sắc. Thanh Tú từng làm mẫu cho một số bộ ảnh thời trang. Cô cũng đăng ký thi The Face 2017, The Look 2017... nhưng đều rút lui hoặc sớm dừng chân.