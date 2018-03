Người đẹp tâm sự cô có khoảng 20 đôi giày thuộc nhiều thương hiệu khác nhau. Đôi giày yêu thích nhất của Huyền My có dáng bệt, đế cói, do hãng Chanel sản xuất và giá khoảng 700 USD (hơn 15,5 triệu đồng). Trong khi đó, đôi giày đắt giá nhất là của hãng Guidi giá là 2.000 USD (hơn 44 triệu đồng). Bên cạnh đó, bộ sưu tập giày của Huyền My cũng có nhiều thương hiệu đắt tiền khác như Christian Louboutin, Dior, Manolo Blahnik... Đôi Dior in họa tiết hoa (thứ ba từ phải sang, hàng trên) có giá 515 USD (11,5 triệu đồng). Đôi Christian Louboutin màu hồng nude (thứ hai từ phải sang, hàng dưới) có giá 675 USD (15 triệu đồng). Đôi Valentino Rockstud (đầu tiên, bên phải, hàng trên) có giá tới 1.095 USD (gần 25 triệu đồng).