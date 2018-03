Trong buổi ra mắt phim The Fate of the Furious (hay Fast & Furious 8) tại TP HCM, Hà Anh chọn bộ váy xẻ cao tới hông ở cả hai bên. Cô theo đuổi mốt không nội y đang được các sao Việt và Hollywood ưa chuộng.