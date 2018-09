Ca sĩ thần tượng của nhóm BTS - V (tên thật là Kim Tae Hyung) - mới đây gây sốt khi để kiểu tóc xoăn phủ trán highlight một bên hồng, một bên vàng. Tạo hình này cũng xuất hiện trong MV Idol - ca khúc chủ đề của album Love Yourself: Answer mà BST vừa ra mắt hôm 24/8. Trên các diễn đàn, hàng trăm nghìn người hâm mộ chia sẻ ảnh và khen màu tóc mới của thần tượng. Họ cho rằng sức hút của V góp phần giúp ca khúc Idol đạt hơn 55 triệu lượt xem sau 24 giờ, phá kỷ lục lượt xem nhiều nhất trên Youtube của Taylor Swift (MV Look what you made me do đạt 43,2 triệu lượt, phát hành năm 2017).