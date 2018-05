Hiện Linh Nga sống ở Los Angeles, California, Mỹ. Cô vừa làm phát thanh viên, vừa điều hành hãng phim riêng. Mới đây, Linh Nga hoàn thành phim hành động về võ cổ truyền Vovina có tên What's The Good Of Being Good? và phát hành ở Mỹ. Cô là đạo diễn kiêm nhà sản xuất.