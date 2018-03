Sắp tới, nữ ca sĩ thử sức với dòng nhạc EDM. Trong tháng 4, cô giới thiệu ca khúc In the night do Đỗ Hiếu sáng tác.

Nhiếp ảnh: Thiên Minh, stylist: Trần Tiến Đạt, trang điểm và làm tóc: Kuny Lee.