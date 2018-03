Suzy sinh năm 1994, là ca sĩ kiêm diễn viên đình đám xứ Hàn hiện nay. Cô nổi tiếng qua loạt phim Dream high, Cửu gia thư, Yêu không kiểm soát... Sau dự án Architecture 101 (2012), nhờ vẻ đẹp trong sáng, cô được mệnh danh là "Tình đầu quốc dân".

Sự nghiệp và nhan sắc của Suzy được truyền thông Hàn đánh giá ngày càng nổi bật kể từ sau khi công khai hẹn hò đàn anh hơn bảy tuổi - Lee Min Ho. Hiện cô và Lee Jong Suk gây sốt khi vào vai tình nhân trong tác phẩm Khi nàng say giấc (While you were sleeping).