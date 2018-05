Huỳnh Hiểu Minh góp mặt trong buổi công chiếu phim "Burning". Anh diện bộ vest của hãng Dolce & Gabbana. Tài tử dự LHP năm nay với vai trò nhà sản xuất của "Long Day's Journey into Night"- phim do Thang Duy đóng chính. Tác phẩm tranh giải hạng mục Un Certain Regard (Nhãn quan độc đáo).