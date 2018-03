Trước khi chia tay tháng 11 năm ngoái, Bella Hadid và ca sĩ The Weeknd có quãng thời gian đẹp khi sánh bước bên nhau trong những bộ đồ đầy phong cách. Bella nóng bỏng và phóng khoáng, The Weeknd khỏe khoắn, tự do đậm chất Mỹ với mái tóc bện kiểu châu Phi. Sự hoang dã và tự nhiên của cả hai quyện vào nhau khiến họ trở thành cặp tình nhân đáng chú ý năm qua.