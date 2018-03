Harry Styles - cựu thành viên nhóm nhạc One Direction - nổi tiếng không chỉ bởi vẻ ngoài lãng tử hay tính cách phong lưu đa tình, mà còn vì am hiểu về thời trang. Trong chuyến lưu diễn, chàng nghệ sĩ sinh năm 1994 này không lựa chọn những thiết kế đơn điệu mà luôn ưu ái trang phục độc đáo, cá tính, đậm chất thời trang cao cấp như đồ in họa tiết, hơi hướng hoài cổ, lãng mạn… Anh được biết đến là tín đồ trung thành của nhà mốt Gucci với lượng quần áo khổng lồ đến từ thương hiệu này.