Đoàn phim Seven Years of Night tổ chức buổi chiếu đặc biệt tối 26/3 tại Seoul, Hàn Quốc. Phim do Ryu Seung Ryong, Jang Dong Gun (thứ hai, ba từ trái sang) đóng chính, ra rạp vào ngày 28/3.