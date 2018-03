Giữa năm 2017, Oona Chaplin gây bất ngờ khi được mời đóng phần hai của phim Avatar do James Cameron đạo diễn. Vai diễn của cô được mô tả là quan trọng và sẽ kéo dài tới phần ba. Oona Chaplin cũng tham gia loạt phim truyền hình My Dinner with Hervé trong năm nay.