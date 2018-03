Theo Daum, dù gặp scandal khi vừa ra mắt, danh tiếng của Tzuyu và Twice vẫn không giảm. Đầu năm 2016, nhóm tái xuất với album Page two. Ca khúc chủ đề Cheer up vừa phát hành đã đứng đầu bảy bảng xếp hạng, đoạt danh hiệu "Bài hát của năm" tại nhiều lễ trao giải, giúp Twice lên top đầu Kpop. Nhan sắc của Tzuyu cũng trở thành chủ đề hot trên các diễn đàn lớn ở Hàn.