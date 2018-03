Tối 28/3, tại Hong Kong diễn ra buổi tiệc mừng Thành Long đoạt danh hiệu Thành tựu trọn đời tại Oscar 2017. Trên trang On, Thành Long cho biết buổi tiệc không phải do anh tổ chức. Anh vốn không muốn ăn mừng vì sợ bị chỉ trích khoe khoang, tuy nhiên một số bạn bè như Dương Thụ Thành (ông chủ hãng giải trí Anh Hoàng), Tăng Chí Vỹ muốn mở tiệc chúc mừng tài tử. Do Thành Long bận quay phim nên sau một tháng nhận giải, nam diễn viên mới có thể tụ tập chung vui cùng bạn bè.