Tại lễ hội, Apl.de.ap sẽ thể hiện các ca khúc đình đám như: Where Is The Love?, I Gotta Feeling, Be... Bên cạnh ca khúc nhạc trẻ, nhạc quốc tế, chương trình có những tiết mục hướng đến giá trị truyền thống của Việt Nam như ca trù, nhạc cụ dân tộc. Nghệ sĩ Việt tham gia chương trình gồm Thanh Bùi, Phương Vy, Lân Nhã, Ái Phương, Hoàng Quyên, ca nương Kiều Anh, Bích Ngọc, "thần đồng trống" Trọng Nhân...