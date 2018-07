Theo Daum, ngay lần đầu chạm ngõ màn ảnh, ngoại hình của Daniel Henney đã gây sốt. Anh vào vai Henry Kim - chàng bác sĩ người Mỹ gốc Hàn ấm áp và tốt bụng - trong phim Tôi là Kim Sam Soon (trái). Sau đó, anh được mời góp mặt trong nhiều dự án ăn khách xứ kim chi như Điệu valse mùa xuân, Say tình (Seducing Mr. Perfect), My Father...

Năm 2009, anh về Mỹ phát triển sự nghiệp, góp mặt trong series đình đám về đề tài y tá - Three Rivers. Sau đó, Daniel ghi dấu ấn tại Hollywood khi tham gia phần bốn của “bom tấn” dị nhân Người sói báo thù (X-Men Origins: Wolverine), sánh vai cùng Hugh Jackman, Liev Schreiber, Ryan Reynolds… Hiện tài tử hoạt động nghệ thuật ở cả Mỹ và Hàn.