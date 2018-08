Nhiều fan ngưỡng mộ cuộc sống của vợ chồng sao. Loạt ảnh được Park Sol Mi chia sẻ trên trang cá nhân được hàng nghìn lời chúc mừng, khen ngợi. Độc giả Ji Hee nhận xét: "Trước khi cưới, Han Jae Suk từng nói Sol Mi là tình yêu chân thành, sẽ cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc. Quả thực giờ cô ấy rất vui vẻ. Các con của họ cũng thật ngoan ngoãn. Mong họ mãi bình yên thế này". "Người ta cứ nói hôn nhân nghệ sĩ không bền vững, nhưng hãy nhìn Cha In Pyo - Shin Ae Ra, Park Sol Mi - Han Jae Suk, Jang Dong Gun - Go So Young... sẽ thấy họ yên ấm thế nào", tài khoản Lee Yoon Song nói.