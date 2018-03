Ngoài hoạt động với tư cách thành viên của F(x), SM Entertainment còn tạo điều kiện để Sulli phát triển sự nghiệp cá nhân khi liên tiếp kéo các hợp đồng quảng cáo, chụp ảnh họa báo và dự án phim ảnh về cho cô.

Giai đoạn 2009-2013, cô gặt hái nhiều thành công nhờ phim ảnh, ca hát. Vai gái giả trai trong phim thần tượng Gửi người xinh tươi (To the beautiful you) - đóng cùng Choi Minho - giúp Sulli có lượng fan đông đảo tại châu Á.