Khi còn thành công cùng nhóm Spice Girls, Mel C từng hẹn hò ca sĩ Robbie Williams, nhà sản xuất âm nhạc Jake Davines và doanh nhân Thomas Starr. Người đẹp 43 tuổi ở bên Thomas Starr từ năm 2002, sinh con gái Scarlet Chisholm Starr nhưng bất ngờ chia tay sau 10 năm gắn bó.

Cuối năm 2013, Mel C hẹn hò Matt Cardle - quán quân X-Factor 2010 - sau khi cùng nhau thu âm ca khúc Loving You. Tuy nhiên, chuyện tình này không kéo dài. Ở tuổi 43, Mel C vẫn sống độc thân ở vùng ngoại ô Monmouthshire của nước Anh.