Ban nhạc Queen được thành lập năm 1970 và hoạt động đến nay. Họ có các bài hát nổi tiếng We Will Rock You, We Are the Champions, Another One Bites the Dust, Bohemian Rhapsody... Năm 2001, nhóm được lưu danh ở Tòa nhà Danh vọng Rock 'n' Roll - nơi dành cho các huyền thoại nhạc Rock.