Thời niên thiếu, Quan Hiểu Đồng tham gia hàng loạt phim lớn nhỏ như Phường tơ lụa, Tái sinh duyên, Vô cực, If You Are The One 2, Khổng Tử Xuân Thu... Vì quen thuộc với khán giả Trung Quốc, Quan Hiểu Đồng được mệnh danh là "Khuê nữ quốc dân" (Cô con gái quốc dân). Nhiều khán giả khen Hiểu Đồng xinh đẹp từ bé, có nét đẹp Á Đông.