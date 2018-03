Mẹ Selena Gomez sinh ra cô khi mới 16 tuổi. Ca sĩ Good For You kể trên E! bố mẹ cô ly hôn khi cô lên 5. Suốt tuổi thơ, Selena Gomez sống với mẹ ở Texas, Mỹ trong cảnh túng quẫn. Selena Gomez hoạt động nghệ thuật từ năm 10 tuổi và có được thành công nhờ show truyền hình Wizards of Waverly Place (từ 2007 đến 2012).