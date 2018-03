Vương Hy Duy sinh năm 1986. Cô là người dân tộc Duy Ngô Nhĩ. Hy Duy tốt nghiệp Học viện Kinh kịch Trung ương Trung Quốc. Cô có nét đẹp ngây thơ, trong sáng. Nhiều fan nhận xét cô giống "siêu mẫu số một Đài Loan" Lâm Chí Linh.

Vương Hy Duy từng giành giải nhất cuộc thi "Ngôi sao Người mẫu Toàn quốc" lần thứ 9, năm 2003. Năm 2007, cô có vai diễn đầu tiên trong phim điện ảnh Ly ca. Sau đó, năm 2008, cô tham gia phim If you are the one cùng Thư Kỳ (2008). Năm 2014, cô đóng cùng Trần Hách, Triệu Vy trong Love Again.